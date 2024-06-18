Врач Семагина рассказала, к кому обращаться с проблемой акне

Многие женщины совершают ошибку, обращаясь с проблемой акне только к гинекологам. Лечением должен заниматься дерматолог, сообщила РИАМО дерматовенеролог, косметолог, главврач и гендиректор клиники «Ля Манифик» Виктория Семагина.

Она объяснила, что пациентки с проблемной кожей зачастую пытаются избавиться от проблемы в кабинете гинеколога. Однако, по ее словам, это не самая лучшая идея.

«Гинекологи в основном назначают гормональное лечение. Эти препараты делают кожу здоровой и красивой. Но после прекращения терапии, проблема возвращается, при этом в гораздо большем объеме. Акне лечится только наружной терапией», — добавила Семагина.

Лечить акне следует только под контролем врача-дерматолога, так как он специализируется именно на кожных заболеваниях. От высыпания можно избавиться несколькими способами: местными препаратами, косметическими процедурами, а в особо запущенных случаях — даже с помощью хирургического вмешательства.

Терапию дерматолог назначает после получения результатов анализов, с учетом тяжести течения заболевания, а также особенностей здоровья пациента. Например, когда местные препараты не оказывают должного эффекта, назначают системные. Они снижают воспаление, регулируют выработку кожного сала и снижают вероятность появления новых высыпаний. Процесс лечения системными препаратами проходит под регулярным контролем дерматолога.

К терапии может подключиться и косметолог, когда возникает необходимость профессионального очищения кожи. Очищение снижает воспаление и способствует регенерации кожи. Еще в лечении акне косметолог применяет лазерные процедуры, подбирает оптимальный уход за проблемной кожей.

Семагина отметила, что иногда в борьбе с прыщами может понадобиться консультация гинеколога, потому что акне может быть как отдельным заболеванием, так и развиваться из-за нарушений в работе гормональной системы.