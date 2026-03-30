Врач Самойлова объяснила, когда весной можно снимать шапку

Семейный врач Анастасия Самойлова объяснила, почему весной не стоит спешить отказываться от шапки и как переохлаждение может привести к отиту, сообщает «ФедералПресс» .

Весеннее тепло нередко оказывается обманчивым: солнце пригревает, но ветер и вечерняя прохлада повышают риск переохлаждения. По словам врача, это может закончиться воспалением уха и другими осложнениями.

«Переохлаждение ушей – это не просто локальная неприятность, а прямой путь к воспалительным процессам, и вот почему: при низких температурах происходит спазм мелких кровеносных сосудов – это приводит к резкому снижению кровотока и, как следствие, местного иммунитета», – пояснила врач.

Анастасия Самойлова отметила, что на этом фоне бактериальная или вирусная флора в носоглотке начинает активно размножаться. Инфекция по евстахиевой трубе может проникнуть в среднее ухо и вызвать отит либо спровоцировать воспаление слухового прохода с образованием фурункула.

Врач рекомендовала ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на ветер. Даже при +10 градусах сильные порывы создают эффект «холодового удара» и повышают риск спазма сосудов и последующего воспаления.

