Врач Сайфулина: купание в водоемах на Ивана Купала может быть опасным

При соблюдении традиций в День Ивана Купала стоит помнить, что пресные водоемы могут быть источником различных инфекций, передающихся бактериями, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Купание в пресных водоемах, таких как реки и озера, может быть приятным времяпрепровождением, однако существует определенная опасность для здоровья, особенно для детей. Пресные водоемы могут быть источником различных инфекций, передающихся бактериями, вирусами и паразитами», — сказала Сайфулина.

Она отметила, что, кроме того, травмы, такие как порезы от острых предметов на дне водоема или удары о камни, также являются рисками при купании.

«Для предотвращения возможных проблем при купании в пресных водоемах необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Важно выбирать места для купания с хорошей видимостью и без потенциально опасных объектов под водой. Также рекомендуется узнавать о качестве воды в данном водоеме», — порекомендовала врач.

Сайфулина также посоветовала избегать зон с сомнительным качеством воды или близко расположенных к животноводческим фермам и промышленным объектам.

«Для безопасности детей необходимо удостовериться, что они умеют плавать или использовать плавательные средства, соответствующие их возрасту, а также следить за ними во время купания», — заключила педиатр.

7 июля отмечается один из главных праздников славян — Ивана Купала. В этот день совершают обряды купания. Это целый комплекс — сбор трав, украшение домов зеленью, плетение венков, разжигание костров и прыжки через них, гадания и ночные бесчинства.