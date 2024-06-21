«Врач с большой буквы»: в Кузбассе уролог спас женщине почку в сложной операции

В Кемерове врач-уролог успешно провел сложную операцию и смог сохранить почку пациентки. Спасенная женщина заявила, что специалист — «Врач с большой буквы», сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

Уролог провел больной малоинвазивную лапароскопическую резекцию без разрезов. Благодаря такой операции получилось устранить новообразование, которое у кемеровчанки на ранней стадии выявили в левой почке, причем сохранить и сам орган.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Это врач с большой буквы. Я желаю ему развиваться как профессионалу и дальше: он этого достоин, очень хороший доктор», — призналась жительница столицы Кузбасса.

Пациентка добавила, что профессионализм показало все урологическое отделение медучреждения. По ее словам, в кемеровской больнице работают молодые и талантливые врачи.