Врач-ревматолог назвала уязвимую категорию россиян перед ревматоидным артритом

Степанова: ревматоидным артритом чаще всего болеют россиянки от 30 до 50 лет

Воспаление суставов, или артрит, затрагивает миллионы людей в России, самой распространенной формой является остеоартрит и подагрический артрит, в разговоре с РИАМО врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степанова рассказала, какими признаками проявляются вышеуказанные болезни.

Ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием, собственная иммунная система человека в какой-то момент начинает «атаковать» суставы. Подагра же связана со скоплением солей мочевой кислоты, обычно поражая суставы большого пальца ноги.

По словам Степановой, в прошлом считалось, что артрит — это болезнь пенсионеров, но в современном мире она поражает и молодых людей. Около 70% больных ревматоидным артритом — это женщины в возрасте 30-50 лет.

Распознать болезнь можно по боли в суставе, которая усиливается при движении, а также по отеку сустава и его покраснению. Скованность и ограниченная подвижность, особенно по утрам, также свидетельствует о том, что следует обратиться за помощью в больницу. При ревматоидном артрите больной может чувствовать общее недомогание, а его суставы на поздней стадии болезни могут деформироваться.

«Лечение, в первую очередь, имеет своей целью снизить воспаление и боль. Для этого применяются противовоспалительные препараты (НПВС), физиотерапия, которая помогает поддерживать подвижность суставов. Если суставы поражены серьезно, то может быть использовано хирургическое вмешательство. При подагре важно соблюдать диету и следить за весом, чтобы снизить нагрузку на суставы», — рассказала врач-ревматолог высшей категории.

Степанова отметила, что для профилактики и предотвращения развития артрита важно вести физически активный образ жизни, а также контролировать вес тела и не прибегать к чрезмерным физическим нагрузкам. С появлением первых симптомов болезни следует обратиться за помощью к специалисту, чтобы как можно скорее начать лечение и не потерять в качестве жизни.

12 октября в России будет отмечаться всемирный день борьбы с артритом. В медучреждениях будут проходить мероприятия, направленные на оказание помощи таким пациентам.