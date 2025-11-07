Врач-рентгенолог МОДКТОБ ответил на вопросы, волнующие пациентов и их родителей

8 ноября отмечается День рентгенологии в России. Представить травматологию и ортопедию без лучевой диагностики просто невозможно. Сегодня заведующий отделением лучевой диагностики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы приоткрыл завесу над миром, скрытым за знаками радиационной опасности и табло «НЕ ВХОДИТЬ». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Зачастую многие не понимают, почему лаборант присутствует в рентген-кабинете. Объясню, врач-рентгенолог обычно работает в паре с рентгенолаборантом. Рентгенолаборант помогает проводить исследование, а врач уже его описывает. Также частый вопрос, что лучше сделать, КТ, МРТ или рентген. Чтобы понять какое именно исследование вам нужно — необходимо обратиться к врачу для направления на диагностику. Каждый метод исследования хорош по своему, методы также могут дополнять друг друга. Хочу отметить, что на современных цифровых рентгеновских аппаратах лучевая нагрузка минимальна, поэтому бояться облучения не стоит. Доза облучения равна нескольким полетам на самолете. А если вы хотите стать врачом-рентгенолом, то… Чтобы хорошо ориентироваться в черно-белом мире необходимо получить полное среднее образование, затем 6 лет отучиться на врача, а затем 2 года ординатуры и вы немного начнете разбираться в рентгенологии», — прокомментировал Антон Фомченко.

Отделение лучевой диагностики МОДКТОБ — уникальное отделение в Московской области, сотрудники которого работают в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями больницы. Специалисты отделения лучевой диагностики МОДКТОБ владеюсь всеми современными навыками и опытом работы на различном оборудовании для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.