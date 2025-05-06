Врач развенчала самый популярный миф об астме

Врач Уланкина: приступы удушья при астме возникают реже, чем показывают в кино

Самый распространенный миф об астме связан с приступами удушья: на самом деле их возникновение зависит от тяжести течения заболевания. Иногда единственное проявление астмы — это сухой кашель, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

На 6 мая приходится Всемирный день борьбы с астмой. Это мероприятие проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме.

«Самый распространенный миф связан с приступами удушья, от которых мучаются все люди с астмой. Герои фильмов, страдающие от этого заболевания, то и дело лихорадочно ищут спасительный баллончик ингалятора, чтобы облегчить состояние. На самом деле это зависит от тяжести течения болезни», — сказала Уланкина.

Она добавила, что во время приступа действительно может возникнуть ощущение затрудненного дыхания, свистящие хрипы, однако в ряде случаев единственным проявлением заболевания становится сухой кашель. Кроме того, современные препараты позволяют достаточно безопасно и эффективно контролировать заболевание и избегать приступов.

«Надо понимать, что бронхиальная астма — хроническое заболевание дыхательной системы: из-за постоянного воспаления слизистая оболочка бронхов отекает, их просвет сужается. Это затрудняет дыхание, вызывает одышку, кашель, свистящие хрипы, чувство заложенности в груди», — пояснила врач.

Уланкина отметила, что полностью вылечить астму невозможно, но лекарственные препараты помогают эффективно контролировать заболевание, избегать приступов удушья и вести активный образ жизни.