Врач разрешила есть любые сладости на диете

Часто для снижения веса рекомендуют отказаться от привычных сладостей в пользу протеиновых батончиков, но это вряд ли необходимо, сообщила РИАМО врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мария Иванова.

«Во-первых, если вы выполнили эту рекомендацию, и вам все так же вкусно, то эту рекомендацию вполне можно оставить. Почему вообще должно быть вкусно? Дело в том, что если убрать любимые продукты, которые приносят удовольствие, человек долго не продержится на такой диете, а значит снова срыв и далее „откат“ по массе тела», — отметила Иванова.

По ее словам, как показывают исследования, чем больше запретов в питании существует, тем менее эффективно человек их соблюдает.

«Если нет сопутствующих заболеваний, то можно в общем-то все сладости! Да-да, вы не ослышались. К примеру, вам сегодня захотелось шоколадный молочный ломтик. Он содержит в своем составе примерно 118 ккал. Разве это много? Все дело в количестве! Лучше съесть одну такую сладость, чем невкусный протеиновый батончик, не получить удовлетворение и после этого съесть целую шоколадку», — объяснила врач.

Однако она отметила, что для людей с инсулинорезистентностью или нарушением углеводного обмена безопаснее всего будет небольшое количество горького шоколада или белый пломбир без вафли между приемами пищи.