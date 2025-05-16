Дурная наследственность: у кого риск гипертонии вдвое выше, чем у остальных

Гипертония передается по наследству и если у родителей была эта болезнь, то риск развития у детей в 2 раза выше, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Повышение артериального давления у людей до 40 лет может быть вызвано разными факторами, но преимущественно это наследственность, образ жизни и заболевания, которые способны приводить к артериальной гипертензии. Генетическая предрасположенность играет огромную роль: если у родителей была гипертония, вероятность развития болезни повышается в 2 раза», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что это связано с наследованием генов, которые регулируют тонус сосудов и обменные процессы — сейчас известно о десятках генов и сотнях изменений в них, которые могут влиять на артериальное давление.

«К развитию симптоматической гипертонии в молодом возрасте могут приводить эндокринные нарушения, например первичный гиперальдостеронизм — состояние, при котором надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона. Он, в свою очередь, способствует задержке натрия и воды в организме», — рассказала врач.

Демьяновская заключила, что в результате объем циркулирующей крови увеличивается, давление в сосудах повышается.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией ежегодно отмечается 17 мая. Впервые эта масштабная медицинская информационная кампания прошла в 2005 году по инициативе Всемирной лиги по борьбе с гипертонией. Это заболевание — одна из ведущих причин смертности во всем мире и одно из самых распространенных заболеваний в мире.