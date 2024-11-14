Врач рассказала, сколько нужно заниматься спортом, чтобы избежать диабета

Чтобы не стать жертвой диабета, нужно стремиться минимум к 150 минутам умеренных физических нагрузок в неделю, будь то быстрая ходьба или плавание, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет входит в топ заболеваний, которые чаще остальных приводят к смерти и инвалидности.

«Не стать жертвой диабета поможет физическая активность. Стремитесь минимум к 150 минутам умеренных нагрузок в неделю, будь то быстрая ходьба или плавание. Также полезно включать силовые тренировки дважды в неделю. Контроль веса — еще один важный фактор», — сказала Тананакина.

Она добавила, что избыточный вес значительно повышает риск диабета 2 типа, поэтому важно поддерживать вес в норме.

«И, конечно, регулярные медицинские осмотры помогут своевременно выявить предрасположенность к диабету и проконтролировать уровень глюкозы. Кроме того, стресс оказывает сильное влияние на организм, поэтому рекомендую изучить техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения», — отметила эндокринолог.

Тананакина подчеркнула, что важно следить за своим питанием и образом жизни. Нужно начать с выбора здоровых продуктов: стараться включать в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.

«Ограничьте потребление сахара и простых углеводов, таких как сладости, белый хлеб и газированные напитки. Избегайте трансжиров и насыщенных жиров, так как они могут привести к инсулинорезистентности», — разъяснила врач.