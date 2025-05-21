Врач рассказала, сколько чашек чая в день можно пить без вреда для здоровья

Врач: без вреда для здоровья в день можно пить до 4 чашек черного чая

Для взрослого человека безопасной дозой в день считается до 4 чашек черного чая или до 8 некрепкого зеленого, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Безопасным считается употребление до 400 мг кофеина в день. Порция зеленого чая содержит около 30–50 мг, черного — порядка 70 мг. Значит, взрослый здоровый человек может без вреда выпивать ежедневно 6–8 чашек некрепкого зеленого чая или 4 чашки черного», — сказала Кашух.

Она добавила, что чувствительность к кофеину у всех разная. У людей с тревожностью, бессонницей, аритмией даже 2–3 чашки могут вызывать дискомфорт — тремор, учащенное сердцебиение, раздражительность, головокружение. Может появиться или усилиться бессонница, а качество сна ночью — заметно ухудшиться.

«Чай содержит танины — они полезны для здоровья, но мешают усвоению железа из продуктов питания. Это особенно нежелательно для людей, страдающих железодефицитный анемией. Им не рекомендуется пить чай сразу после еды, а по возможности следует заменять чай на другие напитки, например, травяные чаи, если на них нет аллергии», — рассказала врач.

Кашух отметила, что сахар в чай лучше не добавлять — или использовать минимальное количество. Сам по себе он не влияет на полезные свойства напитка, но при чрезмерном употреблении может способствовать нарушению обмена веществ, набору лишнего веса и повышению риска развития сахарного диабета.

21 мая отмечается Международный день чая, провозглашенный Генассамблеей ООН. Напиток не только тонизирует, но и обладает рядом полезных свойств, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Более того, для многих стран чайная индустрия — важная часть экономики.