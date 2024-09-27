Врач рассказала, почему осенью может обостриться гастрит

Осенью люди часто обращаются к врачам с жалобами на обострение гастрита. О причинах такого явления газете «Вечерняя Москва» рассказала гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевский больницы — Неболит» Софья Кардашова.

По ее словам, основных причин несколько, среди них и физиологические, и психологические. Первая из них — изменение рациона питания. Осенью на стол попадает больше тяжелых и жирных блюд: мясо, соусы, фастфуд.

«Сокращение светового дня и понижение температуры часто приводят к менее активному образу жизни. Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду», — также отмечает врач.

Второй важный фактор — общее ослабление иммунитета. Осенью люди больше болеют вирусными инфекциями, принимают нестероидные воспалительные препараты и антибиотики, которые, в свою очередь, негативно влияют на ЖКТ и усиливают гастрит.