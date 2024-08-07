Врач рассказала, почему нельзя давить прыщи

При выдавливании прыща происходит травмирование кожи, что усиливает воспаление и повышает риск образования рубцов. Для профилактики акне и пятен постакне требуется правильный уход, сообщила РИАМО врач-косметолог клиники DEGA Наталья Екшибарова.

«Выдавливание воспалительных элементов является одной из причин появления рубцов и пятен постакне. При выдавливании происходит травмирование кожи, что усиливает воспаление и повышает риск образования рубцов. Кроме того, выдавливание может спровоцировать присоединение вторичной инфекции, что усугубит ситуацию», — сказала Екшибарова.

Она добавила, что для профилактики акне и пятен постакне требуется правильный уход: регулярное очищение и увлажнение кожи, лекарственные мази и средства.

«Далеко не все уходовые средства подходят всем типам кожи, поэтому можно проконсультироваться с косметологом при подборе косметики. Также рекомендуется поддерживать здоровье кожи за счет сбалансированного рациона и избегания чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей и работы с негативным неконтролируемым стрессом», — рассказала врач.

Екшибарова отметила, что агрессивное солнце и солярии могут усугубить пигментацию и замедлить процесс заживления. И важно помнить, что чем раньше начать лечить акне, тем будет ниже риск образования рубцов и пятен.