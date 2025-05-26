Врач рассказала о признаках проблем с щитовидной железой

Врач Уланкина: нарушения в работе щитовидной железы могут вызвать зоб и отеки

Резкая смена веса, перепады настроения, сухость кожи и ломкость ногтей могут указывать на нарушения работы щитовидной железы, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«К общим признакам заболеваний щитовидной железы можно отнести зоб (увеличение щитовидной железы — ред.), нарушения менструального цикла, резкий набор или снижение веса, перепады настроения (от раздражительности и тревожности до апатии и подавленности), выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, затрудненное глотание», — пояснила Уланкина.

По ее словам, при гипотиреозе (сниженной функции железы – ред.) вес увеличивается даже при обычном или низкокалорийном питании. У человека может замедляться пульс, охрипнуть голос, отекать лицо. Также характерны зябкость, сонливость и запоры.

При гипертиреозе (повышенной функции железы – ред.), наоборот, вес снижается даже при хорошем аппетите. Состояние сопровождается потливостью, учащенным пульсом, бессонницей, дрожью в руках, раздражительностью и непереносимостью жары.

«К нестандартным симптомам можно отнести пигментацию кожи, особенно при аутоиммунных заболеваниях, пульсацию сосудов или ощущение “бегающего” пульса в теле, необъяснимые запоры или диарею, онемение или покалывание в руках и ногах, жжение в мышцах, чаще по ночам, сухость глаз и светобоязнь», — добавила специалист.

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учрежден по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации в 2008 году.