Врач рассказала о последствиях солнечного лишая для организма

Солнечный лишай не поражает внутренние органы и не вызывает системных осложнений, поэтому серьезной угрозы для здоровья не представляет, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Опасаться серьезных последствий не стоит: заболевание не представляет опасности для внутренних органов и не вызывает системных поражений. Проблема ограничивается только эстетикой — характерные пятна нарушают равномерный загар», — сказала Филева.

Она отметила, что очаги солнечного лишая могут шелушиться, но зуда или дискомфорта обычно не вызывают. Однако если ничего не предпринимать, очаги поражения могут увеличиваться в размерах, захватывая новые участки тела.

«Отрубевидный лишай не считается заразным заболеванием. Развитие воспалительной реакции происходит лишь при возникновении определенных факторов: повышенное потоотделение, снижение иммунитета, некоторые хронические заболевания и несоблюдение правил личной гигиены», — рассказала врач.

