Врач рассказала о «болезни офисного работника», возникающей из-за неподвижности

Нерациональная рабочая поза может приводить к появлению остеохондроза или, как его называют, «болезни офисного работника», рассказала РИАМО врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

По ее словам, долгое нахождение в неправильной позе в сочетании со слабыми мышцами и малоподвижными суставами замедляет процессы восстановления межпозвоночных дисков.

«Также это может провоцировать проблемы с внутренними органами — в частности, с желудочно-кишечным трактом, а также дыхательной системой», — уточнила доктор Мурашкина.

Она призвала всех, кто ценит свое здоровье не стесняться и не лениться на рабочем месте. Нужно внедрить в свою рутину небольшой комплекс упражнений каждые полтора часа.