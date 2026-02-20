Врач рассказала, кому прививка от клещевого энцефалита может спасти жизнь

Вакцинация от клещевого энцефалита особенно необходима жителям эндемичных регионов и тем, кто регулярно бывает в лесу, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Особенно важно делать прививку от клещевого энцефалита жителям эндемичных регионов. В России это Сибирь, Урал, Дальний Восток, Ленинградская область, Карелия, а также частично Центральный регион — Костромская, Ярославская, Тверская области. Если вы живете в таком регионе, прививка — это вопрос личной безопасности», – сказала Демьяновская.

Она уточнила, что перечень эндемичных территорий можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора, там регулярно обновляют данные.

«Вторая категория — люди, чья работа связана с пребыванием в лесу. Лесники, геологи, строители дорог и трубопроводов, сотрудники МЧС, биологи — все, кто по долгу службы находится в природных очагах, обязаны вакцинироваться по требованию работодателей. Отдельная большая группа — дачники и садоводы», – отметила врач.

Демьяновская добавила, что если у вас участок в эндемичном регионе, и вы проводите там весну, лето и осень, копаете грядки, ходите в ближайший лес за грибами или просто гуляете по окрестностям, прививка может спасти жизнь.

«Часто клещей приносят в дом на одежде или с букетом полевых цветов. Встретиться с опасным паразитом можно даже в городском парке и сквере», – рассказала специалист.

Специалист подчеркнула, что также прививаться важно путешественникам и туристам.

«Если вы планируете поход, сплав по рекам, охоту, рыбалку или сбор дикоросов в эндемичном регионе — прививку нужно сделать до поездки. И позаботиться об этом стоит заранее, потому что иммунитет формируется не мгновенно. Конкретные сроки и схемы может подсказать врач-инфекционист», – резюмировала Демьяновская.

Каждый год 22 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом, целью которого является повышение осведомленности людей об этом инфекционном заболевании и способах предупреждения заражения им.

