Врач рассказала, какое время пребывания в ледяной воде является безопасным

Врач: шансы выжить в ледяной воде выше, если пробыть там до 25 минут

Шансы выжить в ледяной воде увеличиваются, если время пребывания в ней не превышает 25 минут. В этом случае многое зависит от физиологического состояния человека, сообщила РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«Жировая ткань, помимо запаса липидов, выполняет функцию теплоизоляции. Скорость охлаждения тела зависит от толщины подкожно-жирового слоя, устойчивости организма к холоду, а также от его общего физического состояния», — сказал Гузь.

Она добавила, что последствия холодового шока могут быть крайне серьезными. Выживаемость человека зависит от многих факторов: возраста, физической формы, психологической устойчивости, тренированности, температуры воды и продолжительности пребывания в ней.

«Организм начинает терять тепло, если температура воды ниже 35 градусов по Цельсию, но время безопасного пребывания напрямую зависит от того, как быстро он охлаждается. Резервные системы теплопроизводства включаются сразу — начинается сильная дрожь. Благодаря быстрому сокращению мышц организм может повышать интенсивность саморазогрева в 2–3 раза. Однако, если температура тела опустится до 30 градусов, дрожь прекращается, и охлаждение становится стремительным», — рассказала врач скорой.

Гузь разъяснила, что дыхание в таких условиях замедляется, пульс становится редким, а артериальное давление падает до критически низких показателей.

«Человек, внезапно оказавшийся в холодной воде, может погибнуть гораздо быстрее, чем при постепенном охлаждении. Летальный исход чаще всего наступает из-за холодового шока, который развивается в первые 5–15 минут после погружения, или из-за нарушений дыхания», — рассказала она.

Специалист заключила, что активное движение к берегу или плавучему средству возможно только в том случае, если путь займет не более 40 минут. Иначе отток тепла ускорится, и запасы энергии быстро иссякнут. Снимать намокшую одежду категорически нельзя, так как она играет роль теплоизолятора.