Врач рассказала, какими бывают побочные эффекты от прививок

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Врач Бурнацкая: после вакцинации возможны краснота, отечность и боль

Существуют возможные локальные осложнения после вакцинации, например, краснота, отечность или боль. В случае возникновения аллергических реакций, тяжелой боли нужно обратиться к врачу, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Возможны локальные реакции после вакцинации. Среди них: краснота, отечность, боль или зуд в месте введения. Среди общих проявлений: легкая температура, утомляемость, головная боль», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что в случае возникновения аллергических реакций, тяжелой боли или других необычных симптомов следует обратиться к врачу.

«Важно после вакцинации избегать интенсивной физической активности и поддерживать правильный режим сна. Также важно пить достаточное количество жидкости, чтобы уменьшить возможные головные боли и снизить температуру», — рассказала терапевт.

Бурнацкая отметила, что вакцинация является ключевым методом профилактики инфекционных заболеваний.

«Соблюдение определенных мер безопасности поможет избежать осложнений. Однако важно помнить, что осложнения после вакцинации редки и польза вакцинации в целом превышает риск возможных непредвиденных реакций», — резюмировала специалист.