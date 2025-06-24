Врач рассказала, какие специи и продукты способствуют улучшению пищеварения

сегодня в 15:19

Отдельные приправы и блюда не просто делают еду вкуснее, но и благотворно воздействуют на желудок и кишечник, рассказала врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева, сообщает «СтальМедиа».

«Имбирь улучшает моторику желудка и уменьшает тошноту. Куркумин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствует выработке желчи. Черный перец помогает питательным веществам лучше усваиваться. Перец чили содержит вещество под названием капсаицин, стимулирующее кровообращение в желудке и улучшающее пищеварение», — отметила Филева.

По словам специалиста, корица в некоторых случаях помогает при вздутии, а тмин и фенхель уменьшают газообразование и снимают кишечные спазмы. Пробиотиками богаты кисломолочные продукты и ферментированные овощи. В ананасе присутствует фермент бромелайн, способствующий расщеплению белков.

Филева также подчеркнула, что травяные чаи — мятный, имбирный или ромашковый — оказывают успокаивающее действие и стимулируют пищеварение.