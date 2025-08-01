Врач рассказала, какие напитки помогут пережить жару без вреда для здоровья

Кофе, энергетики и сладкая газировка в жару могут усугубить обезвоживание и скрыть симптомы перегрева, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Кофе и энергетики в жару действительно создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Употребление большого количества кофе (четырех или более чашек в день) ускоряет обезвоживание, а стимуляторы в энергетиках маскируют усталость, из-за чего можно пропустить первые признаки перегрева», – сказала Уланкина.

Она добавила, что не лучшим выбором станут сладкая газировка и пакетированные соки — они только усиливают жажду из-за высокого содержания сахара.

«Лучшие варианты — минеральная вода, восполняющая потерю солей, несладкие морсы, зеленый чай комнатной температуры или вода с лимоном и мятой. Хорошо работают изотоники, которые можно не только купить, но и приготовить самостоятельно, смешав воду, щепотку соли и немного сока», – отметила врач.

По оценке Уланкиной, изотоники отлично показывают себя в быстром восстановлении водно-солевого баланса.

«При сильной жажде рекомендуют сперва сделать три медленных глотка воды комнатной температуры, а затем через 5–10 минут выпить освежающий напиток. Это обеспечит постепенное всасывание без избыточной нагрузки на почки. Лучше воздержаться от напитков со льдом — очень холодные жидкости могут спровоцировать рефлекторный спазм пищевода», – заключила врач.