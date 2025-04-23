Врач рассказала, как уберечь от аллергии еще не рожденного ребенка

Аллергия у ребенка часто становится неожиданностью для родителей. Вроде бы все делали правильно, тщательно выбирали питание, следили за уходом, избегали опасных продуктов, а реакция все равно появилась. На самом деле склонность к аллергии формируется задолго до первых симптомов — еще до рождения ребенка. Поэтому важно выяснить аллергический статус родителей еще на этапе планирования беременности, рассказала РИАМО директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Если один из родителей страдает от аллергии, риск у ребенка возрастает в разы. Но даже если видимых симптомов нет, это не значит, что в организме все в порядке. Иммунитет может уже реагировать на определенные вещества, просто не проявляя это внешне. Такое состояние называют сенсибилизацией — когда антитела уже вырабатываются, но симптомы еще не появились. И если не знать об этом заранее, первый осознанный контакт с аллергеном у ребенка может оказаться тяжелым.

«Ошибочно полагать, что можно определить аллергию „на глаз“ или по реакции на продукты. Аллерген может попасть в организм в составе готового блюда или незаметного ингредиента, и симптомы проявятся внезапно. А перекрестные реакции, например, на фрукты у людей с аллергией на пыльцу, делают ситуацию еще более запутанной. В подобных случаях невозможно обойтись без лабораторной диагностики», — сказала Станкевич.

Современные тесты позволяют выявить чувствительность к сотням аллергенов, включая перекрестные. Особенно важны такие исследования для будущих родителей. Если у них обнаруживается сенсибилизация, можно заранее скорректировать питание, образ жизни и свести риски для будущего ребенка к минимуму. Это не только про заботу, но и про осознанную профилактику.

«Аллергия — это не всегда про сыпь и чихание. Иногда она живет в организме „тихо“, передается по наследству и проявляется у детей в самых неожиданных формах. Поэтому ждать появления симптомов — не лучшая стратегия. Гораздо надежнее знать свой аллергический статус заранее», — добавила врач.

Если вы планируете ребенка, пройти диагностику стоит обоим родителям. Это поможет избежать многих рисков и даст возможность выстроить жизнь малыша без случайных контактов с аллергенами — а значит, без лишнего стресса и угрозы для здоровья.