Врач рассказала, как перестать переедать

Важно научиться распознавать эмоциональные и психологические триггеры, которые приводят к перееданию, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Это (распознавание триггеров — ред.) может быть запись ощущений и питания в дневнике, чтобы выявить паттерны. Можно пробовать другие способы справляться с эмоциями, такие как спорт, хобби, медитация или занятия творчеством, которые могут приносить удовольствие и успокаивать нервы», — сказала Крашкина.

Она посоветовала практику упреждающих стратегий, например, глубокое дыхание или методы релаксации.

«Определение здоровых порций и строгое следование времени приема пищи может помочь формировать более осознанный подход к еде. Важна и работа с психологами или диетологами, которые помогут разработать подходящую стратегию изменения отношения к еде и улучшения пищевых привычек», — отметила специалист.

По оценке Крашкиной, регулярные физические нагрузки помогают снизить уровень стресса и тревожности, а также служат природным средством улучшения настроения.

«Ожирение — это сложная проблема, включающая в себя как физические, так и психологические аспекты. Психологические факторы, такие как стресс, тревога и эмоциональное переедание, могут играть значительную роль в развитии и поддержании избыточного веса», — подчеркнула она.

По словам врача, для многих людей еда — способ справиться с эмоциями. Пища предоставляет временное облегчение — физическое и эмоциональное, что может ассоциироваться с близостью и комфортом. Употребление еды, особенно сладкой и жирной, вызывает выделение дофамина — химического вещества, связанного с ощущением удовольствия и награды.

Она добавила, что это ведет к повторению поведения, когда человек ищет ту же еду, чтобы снова испытать это приятное чувство.

«Некоторые люди не умеют справляться с негативными эмоциями или стрессом и поэтому прибегают к еде, чтобы заполнить эмоциональную пустоту, или как способу избежать трудных чувств. Общество также играет роль, так как традиции и привычки, связанные с едой, могут формироваться в семьях», — отметила психотерапевт.

Крашкина привела пример, когда совместное употребление пищи выставлялось как способ празднования или утешения.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это сложное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.