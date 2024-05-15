Врач рассказала, как избавиться от колец Венеры на шее

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Пластический хирург Мадина Байрамукова отметила, что горизонтальные складки на шее, известные как кольца Венеры, зачастую возникают в силу возраста. По ее словам, предотвратить их появление способен правильный уход за кожей, сообщает «Вечерняя Москва».

В таких случаях врач посоветовала пользоваться увлажняющими и питательными кремами, в составе которых находятся коллаген и гиалуроновая кислота. Такие косметические средства позволят восстановить и поддержать упругость кожи.

«Не забывайте о солнцезащитных средствах, защищающих кожу от УФ-излучения, которое может ускорять процесс старения», — обратила внимание специалист.

Байрамукова рассказала, что избавиться от колец Венеры можно с помощью регулярных массажей и гимнастики для лица и шеи. Также эффективными способами считаются химические пилинги, микротоковая терапия, лазерное омоложение и мезотерапия.

Хирург порекомендовала пациентам отказаться от вредных привычек, в числе которых курение, и стараться сбалансировано питаться. Байрамукова добавила, что физические нагрузки тоже благоприятно повлияют на состояние кожи.