Врач рассказала, как бороться с «бульдожьими» щеками и брылями

Врач-косметолог Марина Рябус рассказала о причинах появления «бульдожьих» щек и методах борьбы с этой проблемой.

С возрастом у многих образуются брыли — обвисания кожи и жира по бокам подбородка. Рябус объяснила, что это связано с изменением соединительнотканного каркаса лица и влиянием гравитации. Подкожно-жировые пакеты, расположенные в области высокой подвижности, теряют поддержку и смещаются вниз из-за возрастных изменений и постоянных движений при общении.

«На рынке присутствует большое количество аппаратов, которые могут помочь в этой области. Накладывают строчки по определенному протоколу, что способствует синтезу нового коллагенового каркаса, который его удерживает, плюс ко всему еще способствует уплотнению жировой ткани», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Для коррекции данной проблемы существует три основных метода: аппаратный, инъекционный и нитевой. Современные аппараты могут помочь в синтезе нового коллагенового каркаса, укрепляя жировую ткань. Например, игольчатый радиочастотный лифтинг уже после одной процедуры дает эффект подтяжки. Лазерный липолиз также помогает уплотнить жировую ткань и вернуть пакеты на свои места.

Инъекционные методики, стимулирующие коллагенообразование, позволяют создать новый каркас и восстановить форму. Нитевые процедуры, как рассасывающиеся, так и нерассасывающиеся, также популярны среди пациентов благодаря быстрому эффекту и омолаживающему действию.