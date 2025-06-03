У бега и велоспорта есть свои плюсы и минусы, которые стоит отдельно разобрать, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«И у бега, и у велосипеда есть свои плюсы и минусы, и выбирать активность следует в зависимости от возраста, состояния здоровья и физической подготовки. Бег — это естественная нагрузка, которая задействует практически все группы мышц, интенсивно тренирует сердечно-сосудистую систему и напитывает кровь кислородом», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что при этом осевая нагрузка на суставы и позвоночник делает бег не лучшим выбором для людей с избыточным весом, с проблемами опорно-двигательного аппарата или с заболеваниями суставов и позвоночного столба.

«Велоспорт в этом плане более щадящий, он практически исключает ударную нагрузку и больше подходит для людей, у которых есть проблемы с коленями и спиной. При этом он, так же как и бег, тренирует выносливость, укрепляет сердечную мышцу и помогает поддерживать физическую форму. Но есть и минус: велосипед меньше задействует мышцы верхней части тела, поэтому его нужно дополнять другими тренировками», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что при отсутствии противопоказаний для оптимального результата желательно комбинировать оба вида активности.

«Например, 2–3 дня в неделю посвящать велопрогулкам, а 1–2 дня — легкому бегу или скандинавской ходьбе. Важно ориентироваться на свои ощущения и не забывать, что любая регулярная физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие. При наличии хронических заболеваний перед началом тренировок лучше проконсультироваться с врачом», — заключила специалист.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Это не только многофункциональное, простое и недорогое средство передвижения, но и экологически чистый вид транспорта. Сегодня во многих странах велосипеды очень популярны, а в некоторых даже являются национальным средством передвижения.