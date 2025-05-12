Врач рассказала, что для детей ультрафиолет опаснее на 30%, чем для взрослых

Заведующая хирургическим отделением, заместитель руководителя по научно-клинической работе детских глазных клиник «Ясный взор», врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Баласанян рассказала, чем опасно ультрафиолетовое излучение для зрения ребенка.

Как отметила эксперт, ультрафиолет оказывает разрушительное действие на глаза не сразу. Со временем он может привести к развитию катаракты, повреждению сетчатки и другим опасным патологиям.

Хрустали глаза детей пропускает на 30% больше лучей, чем хрусталик взрослого человека, что опасно фотокератитом — ожогом роговицы, преждевременным помутнением хрусталика, дистрофическим изменением сетчатки и развитию близорукости. По мнению врача, ситуацию усугубляет развитие и изменение структур глаза у детей до самого взросления.

Во избежание появления осложнений Баласанян рекомендовала проводить регулярные профилактические осмотры для детей в глазных клиниках. В обычных медицинских учреждениях офтальмологи могут не обладать достаточным профессионализмом, чтобы выявить начальный стадии опасных изменений в глазу ребенка.

«Поэтому крайне важно ежегодно приводит детей на профилактические осмотры в специализированные детские глазные клиники, где специалисты обладают необходимыми знаниями и есть нужное для этого новейшее оборудование», — заключила эксперт в эфире радио Sputnik.