Врач рассказала, чем опасна весна для сердечников и гипертоников

С приходом весны многие люди сталкиваются с ухудшением самочувствия и обострением хронических заболеваний. Это связано с рядом физиологических и внешних факторов, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Весна — это время резких перепадов температуры и атмосферного давления. Такие колебания могут негативно сказываться на состоянии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и дыхательной системы», — сказала Крашкина.

Она добавила, что особенно чувствительны к этим изменениям люди с астмой и гипертонией. Важную роль играет также и аллергический фактор.

«Весной в воздухе увеличивается количество пыльцы, что провоцирует обострение аллергических реакций. Для людей, страдающих аллергическим ринитом или бронхиальной астмой, этот период может быть особенно сложным», — отметила врач.

После зимы организм ослаблен, что также повышает риск обострений, пояснила Крашкина.

«Недостаток витаминов, особенно витамина D, влияет на общее состояние здоровья. Иммунная система может быть ослаблена, что делает организм уязвимым перед инфекциями и хроническими заболеваниями», — подчеркнула специалист.

Она порекомендовала тщательно следить за своим самочувствием в этот период, регулярно посещать врача и придерживаться сбалансированного питания.