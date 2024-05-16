Врач рассказал, в чем опасность гемолитического стрептококка

Гемолитический стрептококк — бактериальный возбудитель, который чаще всего вызывает заболевания верхних дыхательных путей: тонзиллиты, отиты и синуситы. Тем не менее, в силу особенностей самого микроорганизма возможно развитие серьезных постстрептококковых осложнений. Об этом РИАМО сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Основная опасность гемолитического стрептококка заключается в том, что в его состав входят антигены, которые перекрестно реагируют при взаимодействии с иммунной системой человека.

Другими словами, те антитела, которые призваны бороться с этим стрептококком, повреждают наши собственные ткани и органы. Особенно страдает сердце, соединительная ткань и почки. Кроме того, после вызванной гемолитическим стрептококком ангины возможно развитие ревматизма, сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. Зачастую наблюдается постстрептококковый гломерулонефрит — поражение клубочков почек, обусловленное реакцией организма на данный патоген.

«Путь заражения гемолитическим стрептококком — воздушно-капельный. Заболевание передается исключительно от человека к человеку. Этот микроорганизм может бессимптомно находиться в организме, превращая человека в бактерионосителя. Тем не менее, чаще всего источником инфекции является бактериовыделитель, когда наличие микроорганизма сопровождается снижением иммунитета и проявлением признаков поражения респираторного тракта, в частности кашлем», — сказал Буланов.

Стрептококк относительно устойчив на различных поверхностях во внешней среде, поэтому он имеет высокий шанс распространения в детских коллективах. Кроме того, именно дети обладают наибольшей чувствительностью к этому микроорганизму.

Стрептококковые ангины имеют характерные признаки, позволяющие заподозрить их наличие. Агрессивность микроорганизма в большинстве случаев быстро приводит к развитию гнойной воспалительной реакции, на миндалинах и слизистой оболочке зачастую появляются гнойники и гнойные очаги. Этим стрептококки значительно отличаются от вирусных возбудителей, при которых чаще всего наблюдаются катаральные изменения без присутствия гноя.

«В случае снижения иммунитета у человека также возможно развитие стрептококковых пневмоний, которые очень опасны и довольно быстро переходят в долевые пневмонии. Этот процесс может сопровождаться некротическими изменениями тканей легкого и появлением абсцессов. Если же инфекция „доходит“ до нижнего отдела дыхательных путей респираторного тракта, то возможно развитие гнойно-деструктивных стрептококковых пневмоний. Это характерно для пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом», — добавил эксперт.

Для лечения стрептококковой ангины используется антибиотикотерапия, которой обязательно предшествует определение возбудителя — без этой процедуры врач не сможет подобрать нужный антибиотик. Ошибка может быть критичной — прием неправильного препарата в лучшем случае не принесет результата, а в худшем сделает бактерии менее чувствительными к антибиотикам и значительно усложнит дальнейшее лечение.

Возможности современных лабораторий позволяют проверить наличие возбудителя в течение 1 календарного дня, поэтому любое подозрение на стрептококковую ангину лучше как можно быстрее подтвердить или опровергнуть, чтобы своевременно начать терапию.