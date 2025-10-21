Врач рассказал о причинах осеннего роста заболеваемости пневмонией и ОРВИ

С наступлением осени риск развития пневмонии значительно возрастает. Определить самостоятельно начальные симптомы болезни, которые часто имитируют обычную простуду, без консультации специалиста крайне затруднительно. Врач-пульмонолог из Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман в интервью Life.ru объяснил основные факторы, провоцирующие воспаление легких.

«В холодное время года пневмония появляется наиболее часто из-за двух причин. Во-первых, просто элементарно погодные условия способствуют возникновению каких-то респираторных заболеваний, любых, вирусных, бактериальных, неважно. А второе — сами по себе вирусные инфекции могут в качестве осложнения иметь пневмонию», — отметил Пальман.

По словам эксперта, наиболее восприимчивы к заболеванию лица пожилого возраста, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями легких или сахарным диабетом.

Пульмонолог обозначил ряд настораживающих признаков, при появлении которых необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Среди них: стойкая высокая температура тела, достигающая 40 градусов, сохраняющаяся более трех суток, возникновение одышки, а также повторное повышение температуры после периода ее временного снижения.

Врач также обратил внимание на то, что в настоящее время вирусы часто проявляют себя непредсказуемо, и высокая температура может удерживаться длительное время — до 5-7 дней, что чревато осложнениями. Пульмонолог рекомендует при ухудшении состояния или затяжном течении болезни обязательно обращаться к врачу. Самостоятельная диагностика пневмонии представляет значительные трудности.

