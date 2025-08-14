Врач рассказал, можно ли грудью с имплантами кормить младенцев
В Сети часто распространяется мнение об опасности грудного вскармливания и для матери, и для ребенка, если в груди женщины установлены импланты. Главврач клиники Art Plastic и профессор медицины Тигран Алексанян опроверг такие заблуждения и рассказал, что подобная практика полностью безопасна для матери и ребенка, пишет RuNews24.ru.
По словам эксперта, имплантаты никак не мешают естественной лактации, поскольку они размещаются либо под мышцей, либо под железой, не затрагивая молочные протоки. Алексанян подчеркнул, что выработка молока контролируется гормональной системой организма и не зависит от местоположения имплантатов.
Алексанян отметил, что грудные имплантаты не препятствуют естественному процессу лактации, потому что молоко образуется в альвеолах, которые находятся значительно глубже уровня их размещения. Во время беременности и кормления женщины с имплантатами могут заметить более выраженные изменения формы груди по сравнению с теми, у кого нет имплантатов.
По словам профессора, грудные имплантаты не растягиваются, как естественная ткань, что является нормой и безопасно для матери и ребенка. Специалист опроверг распространенное заблуждение о проблемах с кормлением грудью. Он отметил, что после родов женщины с имплантатами могут столкнуться с временными сложностями из-за отечности и изменения формы груди. Однако эти трудности быстро решаются при поддержке консультанта по лактации, который поможет подобрать комфортное положение для кормления и научит правильно прикладывать малыша.