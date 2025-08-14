Врач рассказал, можно ли грудью с имплантами кормить младенцев

В Сети часто распространяется мнение об опасности грудного вскармливания и для матери, и для ребенка, если в груди женщины установлены импланты. Главврач клиники Art Plastic и профессор медицины Тигран Алексанян опроверг такие заблуждения и рассказал, что подобная практика полностью безопасна для матери и ребенка, пишет RuNews24.ru .

По словам эксперта, имплантаты никак не мешают естественной лактации, поскольку они размещаются либо под мышцей, либо под железой, не затрагивая молочные протоки. Алексанян подчеркнул, что выработка молока контролируется гормональной системой организма и не зависит от местоположения имплантатов.

Алексанян отметил, что грудные имплантаты не препятствуют естественному процессу лактации, потому что молоко образуется в альвеолах, которые находятся значительно глубже уровня их размещения. Во время беременности и кормления женщины с имплантатами могут заметить более выраженные изменения формы груди по сравнению с теми, у кого нет имплантатов.

По словам профессора, грудные имплантаты не растягиваются, как естественная ткань, что является нормой и безопасно для матери и ребенка. Специалист опроверг распространенное заблуждение о проблемах с кормлением грудью. Он отметил, что после родов женщины с имплантатами могут столкнуться с временными сложностями из-за отечности и изменения формы груди. Однако эти трудности быстро решаются при поддержке консультанта по лактации, который поможет подобрать комфортное положение для кормления и научит правильно прикладывать малыша.