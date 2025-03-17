Врач рассказал, кто может плохо себя чувствовать из-за магнитной бури 17 марта

Скачки давления и апатия: врач предупредил о магнитной буре в понедельник

Магнитная буря мощностью до пяти баллов ожидается на Земле в понедельник, что может негативно повлиять на самочувствие некоторых людей. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как именно бури воздействуют на организм человека и кто их чувствует в первую очередь, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача, организм имеет свойство подстраиваться под внешние условия, в связи с чем из-за бури неожиданно могут обостриться любые недуги.

«Поэтому у человека может скакать давление, участиться сердцебиение или дыхание, снизиться активность», — отметил Кондрахин.

По его словам, наиболее подвержены влиянию бурь люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что эритроциты в крови содержат железо, а при бурях, по некоторым данным, возникает нарушение ее текучести. Поэтому давление может подскочить или, наоборот, упасть ниже нормы, может показаться, что не хватает воздуха.

Также в зоне риска люди с болезнями легких, печени и почек, добавил врач.

Правда, недомогание должно вскоре пройти, так как воздействие бури не будет длительным. Так что здоровые люди могут вообще ее не почувствовать, заключил медик.