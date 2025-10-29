Врач рассказал, кому нельзя заниматься йогой

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что людям, имеющим генетическую предрасположенность к травмам сухожилий и связок, рекомендуется проявлять осторожность при занятиях йогой, в особенности на первых порах, сообщает RT .

«Есть люди, у которых генетика: риск травмы сухожилий, разрывов, мышечные особенности. Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой. Когда они только начинают заниматься, им надо быть аккуратнее, потому что они могут травмироваться, растянуться», — уточнил специалист.

Врач добавил, что с течением времени сухожилия и связки становятся более крепкими, что позволяет постепенно снимать данные ограничения.

К числу других физических противопоказаний он отнес генетические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, повышенную концентрацию мочевой кислоты, а также увеличенный уровень эстрадиола, при котором растет вероятность травм сухожилий.

Кроме того, Лишин подчеркнул, что проблемы могут возникать и со стороны сосудистой системы, особенно при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, зажимов в шейном отделе позвоночника или гипотонии.

«Это все тренируется, укрепляется. Это все равно индивидуально, это не противопоказания. Просто особенность конкретного человека», — заключил специалист.

