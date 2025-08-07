Врач рассказал, как заставить близкого человека обратиться к психотерапевту

Врач Муталиев: побудить близкого обратиться к психотерапевту можно через эмпатию

Как отметил эксперт, самым лучшим способом убедить близкого пойти к специалисту является эмпатия. Для этого стоит начать откровенный разговор с человеком и признать все его эмоции.

«Начните разговор с фразы: „Я вижу, что тебе тяжело, и понимаю, как страшно идти к незнакомому специалисту“. Когда человек почувствует принятие, появится пространство для разговора», — рекомендовал врач.

Также важно заменять абстракцию конкретикой. Например, можно предложить вместе посмотреть отзывы о специалистах, узнать, как проходят встречи. Человек не должен ставить диагнозов, ему надо выступать навигатором и заботливым свидетелем на пути к психотерапии.

Если близкий сильно противится, стоит постараться уговорить его на пробный визит. По мнению Муталиева, возможный страх пропадает после первого сеанса, когда человек понимает, что психотерапевт не устраивает допросов и не вешает ярлыков.