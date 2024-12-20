Врач рассказал, как определить, достаточно ли вы пьете

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал о питьевом режиме в зимнее время. Он пояснил, как понять, достаточно ли вы пьете.

Как объяснил Водовозов, зимой человек теряет значительно меньше жидкости, чем летом, поэтому и воды в зимний период ему нужно меньше. Так что если зимой вы пьете меньше обычного — это нормально.

«Определить, достаточное ли количество жидкости получает человек, можно по цвету мочи», — сказал врач в эфире радио Sputnik.

Если она желто-соломенного цвета, значит, с водным режимом все хорошо. Если она темнее, это говорит о том, что жидкости не хватает, уточнил медик.

А вот если моча почти прозрачная, как вода, то человек пьет слишком много, что грозит отеками. Это также может говорить о проблемах с почками — нужно обращаться к нефрологу, предупредил Водовозов.

Он отметил, что водно-электролитный баланс — один из основных в организме человека.

По данным ученых, для взрослого человека на одну съеденную килокалорию требуется не более одного миллилитра воды. При этом учитывается не только вода, но и любая другая жидкость — суп, сок, компот, чай, кофе, уточнил эксперт.