Врач рассказал, как безопасно восполнить энергию после пропуска приема пищи

Если пропущен прием пищи, лучше всего начинать с легких закусок, которые легко усваиваются, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Если пропущен прием пищи, лучше всего начинать с легких закусок, которые легко усваиваются. Это могут быть фрукты, йогурт, орехи, овсянка или протеиновые коктейли. Цельные зерна и продукты с высоким содержанием белка также хороши для восстановления сил, так как они помогают поддерживать сытость и энергию без резких скачков уровня сахара в крови», — отметил Белоусов.

Он добавил, что следует избегать тяжелых, жирных и острых блюд, которые могут вызвать дискомфорт. Соблюдение этих рекомендаций может помочь избежать негативных последствий от пропусков приемов пищи и поддерживать здоровый обмен веществ.

«Без еды человек может прожить от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от его физического состояния, уровня гидратации и других факторов. Обычно без серьезных последствий для здоровья здоровый человек может обойтись без пищи в течение 3–7 дней», — рассказал врач.

Белоусов заключил, что после 10–14 дней без еды могут проявиться более серьезные последствия, такие как истощение, ослабление иммунной системы, мышечная атрофия и ухудшение функций органов.