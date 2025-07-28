Врач рассказал, где можно заразиться вирусным гепатитом B

Гепатит B — серьезное вирусное заболевание печени, которое передается через кровь, слюну и другие биологические жидкости. Заразиться можно при использовании нестерильных медицинских и косметологических инструментов, во время половых контактов, при переливании инфицированной крови или даже при использовании чужой зубной щетки или бритвы, рассказал РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана по той причине, что 28 июля родился лауреат Нобелевской премии Барух Бламберг, открывший вирус гепатита B и разработавший тест и вакцину против него.

«Вирус гепатита B в десятки раз заразнее ВИЧ. Это делает заболевание особенно опасным для медицинских работников и людей, чья профессия связана с кровью. По статистике, риск инфицирования среди медиков в 3–5 раз выше, чем среди населения в целом», — рассказал доктор.

Острая форма гепатита B может протекать с высокой температурой, тошнотой, потемнением мочи, пожелтением кожи. Однако болезнь может пройти и бессимптомно, переходя в хроническую форму, что увеличивает риск развития цирроза и рака печени.

«Специфического лечения острой формы пока не существует. Применяется симптоматическая терапия, щадящая диета и покой. Основной путь борьбы — это профилактика. Вакцина против гепатита B разработана давно и показала высокую эффективность. Она вводится трехкратно: второй укол — через месяц после первого, третий — через 5 месяцев. После курса вакцинации формируется длительный иммунитет», — объяснил врач.

Важно помнить: вакцинация от гепатита B входит в национальный календарь прививок и обязательна для новорожденных. Привиться можно и взрослым — особенно при нахождении в группе риска. Это простая мера, способная защитить от очень серьезного заболевания, заключил Неронов.