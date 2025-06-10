Врач раскрыла правду о мороженом: не охлаждает в жару и может вызвать ангину

Мороженое не охлаждает организм, а его злоупотребление может привести к ангине. Десерт рекомендуется есть медленно и небольшими порциями, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Мороженое в жару действительно может помочь охладиться, хотя и не так, как мы привыкли думать. Первоначальное ощущение холода, которое мы испытываем, когда едим мороженое, кратковременно стимулирует терморецепторы в полости рта, создавая иллюзию охлаждения. Таким образом, эффект охлаждения от мороженого в жару — это, скорее, иллюзия, чем реальность. Он кратковременный, но приятный», — сказала Кашух.

Она добавила, что лучше использовать другие способы для охлаждения организма в жаркую погоду: пить достаточное количество воды, носить легкую одежду из натуральных тканей, находиться в тени или в прохладном помещении, чаще принимать прохладный душ.

«Что касается простуды, то мороженое само по себе не является причиной простудных заболеваний. Простуду вызывают вирусы, а не холодная пища. Однако употребление мороженого в большом количестве может ослабить иммунную систему. А это может привести к ангине, когда на фоне местного переохлаждения полости рта немного снижается иммунитет и активируется условно патогенная микрофлора», — рассказала врач.

Кашух отметила, что, кроме того, резкий перепад температуры между жарким воздухом и ледяным мороженым может спровоцировать спазм сосудов в горле. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, мороженое рекомендуется есть медленно, небольшими порциями.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Праздник установлен в честь предполагаемой даты начала массового продаж лакомства в США.