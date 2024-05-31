Врач Пушкарева: курение электронных сигарет и вейпов повреждает легкие

Многие люди заменили обычные сигареты на электронные или перешли на вейпы. Заведующая терапевтическим отделением Истринской больницы Ирина Пушкарева развенчала миф об их безвредности.

Многие люди заменили обычные сигареты на электронные или перешли на вейпы. В канун Всемирного дня без табака заведующая терапией Истринской клинической больницы развенчала миф о безвредности альтернативных видов курения.

Вейпы и новая болезнь EVALI

Электронные сигареты и вейпы не просто вредны. Появилась даже новая болезнь, связанная с этой зависимостью, говорит Пушкарева.

«Хотелось бы акцентировать внимание на новом феномене — болезни EVALI, характеризующейся повреждением легких в связи с курением электронных сигарет или вейпов. Впервые случай такого заболевания был зафиксирован в Америке в 2019 году у подростка. Именно на этот период пришелся пик продаж там электронных сигарет и вейпов. Однако пока диагностика этого заболевания осложнена», — отметила Пушкарева.

Болезнь EVALI не входит в классификатор болезней МКБ-10, которым пользуются в нашей стране, и такой диагноз россиянам пока не выставляется. Но такие пациенты — пульмонологические — в терапевтическое отделение, безусловно, попадают.

Как вейпы вредят легким

«Парение вейпов вредно тем, что иссушается легочная ткань и слизистая оболочка дыхательных путей, что ухудшает качество жизни пациентов. Отсюда осложнения — проникновение вирусной инфекции. Что касается симптомов, это могут быть банальные признаки ОРВИ: повышение температуры тела, озноб, слабость, одышка, боль в грудной клетке, затрудненный вдох-выдох. Бывают проявления со стороны кишечного тракта: рвота, боли в области живота. Появляется тахикардия, гипотония, в крови наблюдаем повышение количества лейкоцитов», — рассказывает заведующая отделением.

В основе развития EVALI лежит острое повреждение легочной ткани: большинство врачей отмечают сходство с двусторонней пневмонией. Это тяжелое заболевание, которое может привести к различным исходам.

«В 2021 году в Москве был зарегистрирован первый такой случай. В Морозовскую детскую больницу поступил 17-летний подросток с интоксикацией, тяжелой дыхательной недостаточностью. Его стабилизировали, выписали с улучшением. Но помимо осложнений на нервную, сердечно-сосудистую и легочную систему, данный пациент сбросил 10 кг веса. Для растущего организма это может иметь тяжелые последствия», — отметила врач.

Влияние на другие органы

Известно, что производители вейпов экспериментируют со вкусами и составами, где нередко можно обнаружить смолы и тяжелые металлы. Страдает в итоге не только легочная, но и сердечно-сосудистая, нервная и мочевыделительная системы, и в особо серьезных случаях лечение происходит не только в условиях стационара, но и в реанимации. Известны случаи, когда подростки не только впадали в кому, но и умирали после «парения». Поэтому лучше не пробовать, а тем, кто уже «парит» или курит — бросать.

«Важно, чтобы человек сам осознал всю пагубность курения для своего организма. Один может бросить сам, другим помочь в этом могут врач и психолог. Главное, чтобы человек однажды сказал себе: все, я больше не курю!» — заключила доктор.

В России сокращается число курильщиков. Согласно данным Минздрава России, число взрослых курящих сократилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году.

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.