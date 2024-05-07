Врач-пульмонолог рассказал, к чему может привести бронхиальная астма

Бронхиальная астма часто может привести к развитию эмфиземы легких, сердечной недостаточности и недостаточности легких, сообщил РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов.

«Симптомы бронхиальной астмы могут вызвать различные осложнения. Например, она часто может привести к развитию эмфиземы легких, сердечной недостаточности и недостаточности легких», — сказал Казеннов.

Он разъяснил, что диагностика бронхиальной астмы проводится специалистом по лечению болезней легких — пульмонологом. После подтверждения заболевания во время осмотра врач определит стадию развития и его тяжесть.

«Для диагностики используются перкуссия, то есть анализ звуков, которые слышны при простукивании определенных участков грудной клетки. Прослушиваются звуки при помощи фонендоскопа. Исследуются функции легких с помощью специального прибора — спирометра — для определения степени обструкции бронхов», — рассказал врач.

Казеннов также отметил исследование на измерение максимальной скорости выдоха, общий анализ крови, анализ мокроты и определение иммунного статуса пациента.

«По решению врача также могут быть проведены такие процедуры, как: бронхоскопия, рентгенография легких, электрокардиография», — заключил специалист.

В первый вторник мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой или Международный астма-день. Эту дату приурочили ко Всемирному форуму по бронхиальной астме, который впервые состоялся в 1998 году в 35 государствах. С тех пор количество стран-участниц постоянно растет.

Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить осведомленность людей о заболевании и качество помощи астматикам. Астма — проблема мирового здравоохранения. Ей болеют люди в разных странах, независимо от уровня доходов и развития.