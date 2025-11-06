Врач Прокофьев предупредил об опасности хранения осенних листьев дома

Врач-терапевт Денис Прокофьев рассказал, что букеты из опавших листьев могут вызывать аллергию и раздражать дыхательные пути, особенно у людей с астмой и аллергией.

Прокофьев объяснил, что букеты из опавших листьев могут быть опасны для здоровья, особенно для аллергиков. На поверхности листьев скапливается пыль, бактерии и грибки, которые при попадании в дом превращаются в аллергенный аэрозоль.

«Листва, в первую очередь, может вызвать аллергию. На самих листьях расположено большое количество пыли, бактерий, микробных грибков. Когда приносят букет, это все превращается в аллергенный аэрозоль и сильно раздражает дыхательные пути, вызывая аллергический кашель или общую реакцию», — рассказал Прокофьев в эфире радио Sputnik.

Врач также отметил, что листья, собранные вдоль дорог, могут содержать сажу и тяжелые металлы, способные вызвать не только аллергию, но и кишечные или паразитарные инфекции. Он посоветовал собирать листья только в экологически чистых районах, вдали от дорог, а перед использованием обязательно мыть и высушивать их.

Прокофьев подчеркнул, что особенно важно избегать размещения таких букетов в детских комнатах и помещениях, где находятся люди с бронхиальной астмой или аллергией на пыль и цветение.

