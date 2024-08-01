Врач предупредил об опасности арбузов для диабетиков

Врач Неронов: диабетикам нужно быть аккуратными с арбузами

Арбуз содержит натуральные сахара, включая фруктозу и глюкозу, и если слишком много его есть, это может вызвать у диабетиков повышение уровня сахара в крови, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Он добавил, что умеренное употребление арбуза как части сбалансированного рациона здорового питания не приведет к проблемам, а вот чрезмерное употребление арбузов, как и любого другого продукта, может принести вред.

«Среди последствий — желудочные расстройства, например, диарея или вздутие, поскольку арбуз содержит много воды. Возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде зуда, красноты или отека. Также это дополнительное давление на почки из-за высокого содержания воды», — рассказал врач.

Неронов подчеркнул, что особенно нужно быть осторожными людям с уже существующими проблемами почек.

«Арбуз богат калием, и при чрезмерном употреблении это может привести к перенасыщению организма этим минералом, что нежелательно для людей с нарушениями сердечного ритма, страдающим брадикардией», — заключил специалист.