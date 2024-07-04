Врач: постоянная череда праздников может вызвать психологическое истощение

«Постоянная череда праздников может привести к усталости в связи с истощением. Важно понимать, что отдых — это смена деятельности, а планирование отдыха — это не только выбор дат и мест, но и умение находить баланс между активностью и отдыхом. Все понимают под отдыхом разное», — сказал Мартынов.

Он добавил, что, если не уходить в крайности, когда человек за непродолжительный период пытается посетить все запланированные места, или съесть и выпить все, в чем отказывал себе на протяжении времени, то, с точки зрения психологии, рекомендуется вводить регулярные перерывы в будние дни.

«Это нужно, чтобы не допустить переутомления. Важно, чтобы отдых не превращался в повседневную рутину, а приносил удовольствие и восстанавливал энергию. Нет конкретных „правильных“ дат. Есть либо баланс между работой, отдыхом и какой-либо активностью, либо отсутствие этого баланса», — заключил психолог.

4 июля отмечается парадоксальный праздник — День отдыха от праздников. Считается, что основателями этого дня являются великобританцы. Его впервые отметили сотрудники лондонской компании по организации праздников. Так они решили отдохнуть от рутины и устроили себе выходной в виде шутливого флешмоба, который прижился в народе.