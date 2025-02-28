Врач Джутова посоветовала в Рамадан вставать и ложиться в одно и то же время

Верующим мусульманам в Рамадан лучше по возможности ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, чтобы организм лучше адаптировался, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Соблюдайте регулярный график. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день – это поможет организму адаптироваться. Если возможно, делайте небольшие перерывы на отдых в течение дня, чтобы предотвратить усталость и сохранить работоспособность», – сказала Джутова.

Она посоветовала планировать более сложные задачи на утро, когда у человека больше энергии, а более легкие дела – на вечер после ифтара.

«Соблюдение поста требует определенного планирования и внимательного отношения к своему организму. Правильное питание, грамотное распределение питьевого режима и забота о насыщенности пищи витаминами и микроэлементами помогут не только выполнить религиозный долг, но и сохранить здоровье в течение всего месяца Рамадан», – отметила специалист.

Рамадан – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. Он считается одним из пяти столпов ислама. В России в 2025 году Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 1 марта, а последний продлится до вечера 29 марта.