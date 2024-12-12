Врач посоветовала, какой сахар использовать в выпечке

При приготовлении сладкой выпечки можно использовать кокосовый сахар. Он имеет низкий гликемический индекс и менее калориен, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

12 декабря отмечается День пряничного домика. Эта выпечка популярна во всем мире и ассоциируется с Новым годом и Рождеством.

«Кокосовый сахар — еще одна альтернатива, которая имеет низкий гликемический индекс и менее калорийна. При этом важно помнить, что чрезмерное потребление сахара в любой форме может привести к таким проблемам, как увеличение веса, риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи советуют ограничивать потребление сахара до 5–10% от общего количества калорий в день», — сказала Тананакина.

Она отметила, что также для замены сахара можно использовать натуральные подсластители и фрукты. Например, стевия — это натуральный подсластитель без калорий, который не влияет на уровень сахара в крови.

«Именно поэтому он отлично подходит для диабетиков и тех, кто следит за весом. Также можно использовать фруктозу, которая обеспечивает сладость и влажность выпечки, но ее следует добавлять в меньших количествах, так как она слаще сахара», — добавила врач.

Тананакина рассказала, что, для того чтобы превратить выпечку в полезный перекус, можно уменьшить количество сахара, заменить его на натуральные подсластители, добавить цельнозерновую муку для увеличения содержания клетчатки или использовать растительные ингредиенты, такие как орехи и семена.

«Масло можно заменить на более здоровые варианты, например, авокадо или йогурт, а для увеличения содержания белка — добавить творог или протеиновые порошки. Эти рекомендации помогут сделать выпечку вкусной и полезной, сохраняя ее питательную ценность и пользу для здоровья», — заключила эндокринолог.