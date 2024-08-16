Врач пояснила, сколько малинового варенья можно съедать за день

Врач рассказала про допустимую для здоровья дозу малинового варенья в день

«Оптимальное количество малинового варенья в день может составлять от нескольких ложек, например, 1-2 столовые ложки, до небольшой чашки в зависимости от калорийности дневного рациона», — сказала Ефимова.

Она пояснила, что согласно рекомендациям по здоровому питанию, уровень потребления добавленного сахара в рационе не должен превышать 10% от общего количества потребляемых калорий.

«Учитывая высокое содержание сахара во многих видах варенья и необходимость уменьшения потребления сахара в целом, важно помнить, что употребление варенья следует включать в общую диету как дополнительный источник удовольствия, а не в качестве основного компонента питания», — отметила врач.

16 августа отмечается сладкий праздник — День малинового варенья. Эту дату выбрали не случайно: на Руси она называлась Малинником. Варенье из этой ягоды может считаться противовоспалительным и жаропонижающим средством, антидепрессантом и способом улучшить кроветворение.