Врач пояснила, при каком «верхнем» давлении растет риск осложнений гипертонии

При гипертонии особенно опасным считается систолическое (верхнее) давление выше 140 мм рт. ст., так как риск осложнений резко возрастает, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Риск осложнений существенно возрастает при систолическом давлении выше 140 мм рт. ст. Но даже при давлении в пределах 130–139/85–89 мм рт. ст., которое считается „высоким нормальным“, требуется контроль за состоянием здоровья. Поэтому важно регулярно измерять давление, даже если нет никаких симптомов, а если оно повышено — проходить профилактические обследования, чтобы выявить возможные осложнения на ранних стадиях», — сказала Демьяновская.

Она предупредила, что гипертоническая болезнь часто протекает бессимптомно, особенно на ранних стадиях.

«Пациент может не ощущать никаких признаков болезни, несмотря на то, что давление стабильно поднимается выше нормальных значений. Но если симптомов нет, это не значит, что такое состояние безвредно. На фоне повышенного давления постепенно повреждаются органы-мишени — сердце, почки, головной мозг, сетчатка глаз», — рассказала врач.

Демьяновская пояснила, что сердце вынуждено работать с повышенной нагрузкой, это приводит к увеличению левого желудочка. Риск развития инфаркта миокарда и сердечной недостаточности при этом возрастает.

«Почки страдают из-за повреждения клубочков — структурных единиц, в которых происходят фильтрация крови и образование первичной мочи. Со временем это может привести к хронической болезни почек и почечной недостаточности. Кроме того, высокое давление повреждает сосудистую стенку, снижая ее эластичность и повышая риск инсульта», — предостерегла эксперт.

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В честь даты силами медицинских организаций и волонтеров проводятся различные просветительские и информационные мероприятия.

Гипертония — одна из ведущих причин смертности во всем мире и одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Почти половина из тех, кто ей страдает, не подозревает о своем диагнозе, так как у нее нет явных симптомов. Болезнь намного легче предупредить, чем лечить.