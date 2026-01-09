Врач-подолог рассказала о причинах появления стержневых мозолей

Стержневая мозоль довольно ровная и уходит своим корнем вглубь стопы. На нее больно наступать. Такая мозоль может появляться из-за продолжительного точечного воздействия на определенный участок, рассказала РИАМО врач-подолог, травматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Татьяна Авакян.

Многие замечали у себя мозоли и натоптыши на ногах. Чаще всего такое встречается в области пяток, большого пальца и мизинца на стопе, кожи в области переднего отдела стопы, межпальцевых промежутков. Особенно неприятно, когда возникает стержневая, она же корневая мозоль. Ее причиной может стать продолжительное точечное воздействие на определенный участок.

«Она выглядит, как округлое, белесоватое, желтоватое или желтовато-серое образование, несколько возвышающееся над поверхностью кожи. По центру уплотнения располагается углубление — верхушка корня. Для стержневой мозоли характерны ровные края, плотная структура, сохранение кожного рисунка, болезненность при надавливании, которая может напоминать боли при занозе», — объясняет Авакян.

Она добавила, что одна из главных и неприятных опасностей кроется в том, что на местах стержневых мозолей могут появиться бородавки, вызванные вирусом папилломы человека. Разумеется, при таких проблемах сильно упадет подвижность и активность человека, ведь ему больно ходить.

Также это будет способствовать образованию новых мозолей, из-за неправильной ходьбы и распределения нагрузки на стопу. Сложность в подборе обуви, пожалуй, сама меньшая из проблем.

