Врач Подмосковья рассказала об опасности детских невритов

Осень — сезон не только гриппа и ОРВИ. Нередко врачи-неврологи сталкиваются с невритом (воспалением) лицевого нерва у детей. Причины заболевания разнообразны — от вирусных инфекций и травм до генетических факторов. При этом симптомы всегда одинаковые: утрата способности управлять отдельными группами мышц лица и нарушение его подвижности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Неврит лицевого нерва может появиться, как у новорожденных, так и у более взрослых детей, у подростков. Симптомы варьируются в зависимости от места и степени поражения. Однако наиболее распространенными признаками заболевания являются: общая слабость, боль в области пораженного нерва или мышцы, онемение или покалывание, снижение чувствительности и даже паралич с полным нарушением двигательных функций. Если вы отметили похожие симптомы у ребенка, необходимо сразу же обратиться к врачу и провести полную диагностику», — рассказала заведующая дневным стационаром НИКИ детства, врач-невролог Ольга Ильева.

Один из главных факторов, который приводит к развитию неврита — инфекционное заболевание. Кроме того, причиной развития заболевания могут стать вирусы: ветряная оспа, грипп, краснуха и другие. Также вызвать воспаление лицевого нерва у детей могут травмы, ушибы, раны и некоторые аутоиммунные заболевания, например, ревматоидный артрит или васкулит.

«Терапию мы начинаем сразу после диагностики, которая подразумевает проведение клинического осмотра, рентгена, иногда электронейромиографии и, конечно, расширенного анализа и других тестов. Основная цель лечения — восстановление функции лицевых мышц, чтобы ребенку максимально вернуть качество жизни. Используется и физиотерапия, и лекарственная терапия, которые помогают снять воспаление, улучшить кровообращение и восстановить нормальную функцию нерва. В редких случаях требуется хирургическая коррекция», — добавила специалист.

Чаще всего терапия позволяет полностью восстановить мимику. Однако если заболевание запущено и длится дольше трех месяцев, то нервы лица не всегда можно восстановить полностью. Поэтому отсрочка лечения и игнорирование назначений невролога крайне опасны и приводят к тому, что последствия сопровождают ребенка и во взрослом возрасте, а полная реабилитация практически безрезультатна.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.