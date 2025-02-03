Врач Подмосковья рассказала о рисках ОРВИ во время беременности

Во время беременности женский организм претерпевает множество изменений, которые влияют на иммунную систему. Это делает будущих мам более уязвимыми к вирусным инфекциям. Важно понимать, что ОРВИ может не только вызвать дискомфорт, но и представлять определенный риск для здоровья матери и малыша, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первыми признаками ОРВИ, как правило, являются насморк, кашель, головная боль и общее недомогание. При наличии симптомов беременной женщине следует обратиться к врачу-терапевту, который поможет определить оптимальный подход к лечению. Самолечение в этот период крайне нежелательно, так как многие лекарства могут оказать негативное влияние на развивающийся плод», — отметила врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Люберецкого роддома Татьяна Прончихина.

Доктор добавила, что профилактика, в частности соблюдение гигиенических норм, укрепление иммунной системы и правильное питание, играют ключевую роль в снижении риска заболевания. Будущим мамам также настоятельно рекомендуется избегать многолюдных мест, особенно в сезон эпидемий. Забота о здоровье — залог здоровья вашего малыша.

«В случае, если ОРВИ все же случилось, важно помнить о нескольких основных принципах ухода за собой. Во-первых, стоит обеспечить достаточный уровень отдыха и сна, что поможет организму быстрее восстановиться. Во-вторых, употребление теплых напитков, таких как травяные чаи или компоты, может облегчить симптомы и поддержать водный баланс», — заключила специалист.

Медикаменты следует использовать с осторожностью; многие аптечные средства противопоказаны в период беременности. Лечение должно быть основано строго на рекомендациях врача. Заботясь о себе, женщина заботится и о здоровье своего будущего ребенка, обеспечивая ему благоприятные условия для развития.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.